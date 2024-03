Talharie in parcul central din Radauti

> Doi tineri au ajuns in arestDoi tineri, de 17 si 18 ani, au fost retinuti in arestul IPJ Suceava dupa ce, in seara de 22 martie a.c., au talharit un radautean.Politia Radauti a fost sesizata in seara respectiva de un localnic, care a reclamat ca a fost agresat in zona parcului central din municipiu.Aflam ca echipajul deplasat de urgenta la fata locului l-a identificat pe apelant. Acesta a declarat ca, in timp ce se afla in parcul din apropierea Casei germane, in jurul orei 19:50, doi ... citește toată știrea