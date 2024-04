Tanar cercetat pentru furt dupa ce a prins doi porumbei in parcul din fata Policlinicii Areni

Un tanar depistat ca a prins doi porumbei si i-a bagat in buzunarele hanoracului este cercetat penal pentru furt.Politia Municipiului Suceava a fost sesizata sambata seara, prin 112, de un barbat care a reclamat ca a vazut o persoana care incearca sa prinda porumbei in parcul de langa Policlinica Areni. La fata locului a fost dirijat un echipaj din cadrul Biroului Ordine Publica care a luat legatura telefonic cu apelantul care a relatat ca, in jurul orei 18:30, in timp ce se afla in parcul ... citește toată știrea