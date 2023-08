Un tanar de 22 de ani este cercetat penal dupa ce a fost prins circuland fara permis, cu viteza excesiva, in municipiul Suceava.Joi, la ora 0:22, un echipaj rutier din cadrul Biroului Rutier, aflandu-se in exercitarea atributiunilor de serviciu, pe linie de controlul si supravegherea traficului rutier pe str. Sofia Vicoveanca din Suceava cu autospeciala de politie, a oprit un autoturism BMW condus de un tanar, acesta fiind inregistrat cu aparatul radar Autovision cu viteza de 105 km/h, in zona ... citeste toata stirea