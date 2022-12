Tanar, depistat in PTF Siret la volanul unui autoturism cu drept de circulatie doar in Germania

Un autoturism, fara drept de circulatie pe teritoriul Romaniei, a fost depistat in P.T.F. SiretPotrivit STPF Suceava, politistii de frontiera suceveni efectueaza cercetari cu privire la o persoana cu dubla cetatenie, romano-ucraineana, intrucat a condus un autovehicul, inmatriculat in alt stat, care nu are drept de circulatie pe teritoriul Romaniei./* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_2.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_2. ... citeste toata stirea