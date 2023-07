Un echipaj rutier din cadrul Biroului Rutier Suceava, in timpul exercitarii atributiunilor de serviciu pe strada Ciprian Porumbescu din municipiul Suceava, a oprit, sambata seara in jurul orei 23:25, pentru control, un autoturism Ford, care se deplasa dinspre strada Vasile Bumbac spre strada Ciprian Porumbescu.La volanul autoturismului a fost identificat un barbat in varsta de 23 de ani din satul Țolici, comuna Petricani, judetul Neamt. Acesta se afla singur in vehicul si a declarat ca nu ... citeste toata stirea