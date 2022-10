Tanar sofer ranit dupa ce a lovit cu masina doua autovehicule

Un sofer de 21 de ani a ajuns la spital dupa ce a fost ranit intr-un accident rutier produs pe DN 2E, in zona Capu Codrului.Potrivit anchetei politistilor, duminica, in jurul orei 16:25, in timp ce conducea autoturismul pe DN 2E, in afara localitatii Capu Codrului, un tanar de 21 de ani din Gura Humorului a patruns pe contrasens, intrand in coliziune cu o autoutilitara condusa regulamentar, in acelasi sens de mers, de un barbat de 44 de ani din judetul Bacau, ... citeste toata stirea