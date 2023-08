Politistii de frontiera suceveni au descoperit, la controlul de frontiera, un permis de conducere fals. Persoana aflata la volan, un cetatean ucrainean in varsta de 28 de ani, este cercetata penal, a anuntat Politia de Frontiera Suceava.Potrivit purtatorului de cuvant al STPF Suceava, joi dimineata in jurul orei 5.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Siret s-a prezentat pentru a iesi din tara un cetatean ucrainean in varsta de 28 de ani, conducand un autoturism Ford, inmatriculat in Ucraina. ... citeste toata stirea