> In urma producerii evenimentului rutier, tanarul care conducea motocicleta a murit la fata loculuiTanara de 17 ani care a fost grav ranita in accidentul de sambata seara din comuna Dumbraveni a murit marti dimineata, in Spitalul Judetean Suceava.Purtatorul de cuvant al spitalului, dr. Dan Teodorovici, a declarat ca, din pacate, pacienta din accidentul de la Dumbraveni a decedat in cursul diminetii de marti.Reamintim ca sambata, la ora 22:10, politistii au fost sesizati cu privire la ... citeste toata stirea