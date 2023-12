O tanara de 18 ani din Suceava a fost salvata miraculos de neurochirurgii de la Spitalul Clinic de Urgenta "Prof. Dr. N. Oblu" Iasi in ziua ei de nume. Tanara a fost diagnosticata cu o tumora la nivelul creierului mic. Presiunea in creier era foarte mare, iar viata ei era in pericol.Echipa de neurochirurgi de la Iasi a decis sa intervina chirurgical. Operatia a fost dificila, dar medicii au reusit sa indeparteze tumora in totalitate."Un copil care isi doreste o cariera de fizician a fost ... citeste toata stirea