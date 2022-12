Tanara din Vadu Moldovei data disparuta din Ajunul Craciunului a fost gasita moarta pe un teren arabil

Tanara de 28 de ani din Vadu Moldovei care a fost data disparuta din Ajunul Craciunului a fost gasita moarta pe un camp.Potrivit Politiei Suceava, in cazul disparitiei Lacramioarei Comaritan, in varsta de 28 ani, in circumstante alarmante s-au format echipe de cautare cu lucratori din cadrul ISU, IJJ, Politie, lucratori din cadrul Primariei Comunei Vadu Moldovei, lucratori din cadrul Ocolului Silvic Privat Basota si persoane voluntare din comuna Vadu Moldovei, fiind verificate zone din ... citeste toata stirea