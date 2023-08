O tanara in varsta de 20 de ani din comuna suceveana Fantanele a fost depistata in noaptea de marti spre miercuri circuland cu 108 km/h in localitatea Plopeni.FOTO: bzi.roPolitistii din cadrul Biroului Rutier al Politiei municipiului Suceava care efectuau miercuri dimineata activitati de control trafic rutier pe D.N 29, pe raza localitatii Plopeni, la ora 00.36 au efectuat semnalul regulamentar de oprire a unui autoturism BMW care circula dinspre Suceava spre Dumbraveni, deoarece autoturismul ... citeste toata stirea