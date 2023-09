O tanara de 22 de ani, din Ipotesti, a fost ranita, vineri dupa-amiaza, intr-un accident produs in Bosanci, accident in care a mai fost implicat un tractor condus de un adolescent. Potrivit anchetei politiei, vineri, in jurul orei 17:15, o tanara de 22 ani, din Ipotesti, a condus un autoturism Volkswagen Golf, pe str. Agronomului din Bosanci, cu directia spre DC 70A. Cand a ajuns in apropierea intersectiei cu str. Aurel Vlaicu, soferita a initiat manevra de depasire - pe marcajul longitudinal ... citeste toata stirea