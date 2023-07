Politistii din cadrul Biroului pentru Protectia Animalelor au continuat cercetarile in cauza privind sesizarea unei femei din municipiul Radauti, privind faptul ca in seara de 11.07.2023, intre orele 23:50-0:00, patru tineri cu varste cuprinse intre 18-25 ani i-au ademenit pisica, dupa care au aruncat-o cu putere, izbind-o de pamant si ranind-o.Potrivit IPJ Suceava, fost intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de ,,ranirea cu intentie a animalelor".In urma activitatilor ... citeste toata stirea