Un tanar de 21 de ani din Suceava care a talharit sambata dimineata casiera unei sali de jocuri din cartierul Burdujeni a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.Tanarul a patruns in sala de jocuri sambata dimineata, iar intr-un moment in care casiera, o tanara de 25 de ani, era singura, sub amenintare i-a luat o borseta in care se afla suma de circa 500 de lei.