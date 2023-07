Un tanar de 18 ani a murit, marti, inecat in raul Siret.Potrivit anchetei politistilor, tanarul locuia in localitatea botosaneana Vaculesti, iar pana la varsta de 18 ani a fost in plasament de tip familial.Vineri, el a mers de la locuinta de domiciliu la imobilul mamei sale din localitatea Zvoristea, cu scopul de a o ajuta la treburile gospodaresti, inclusiv la pasunatul ovinelor de la o stana pe care aceasta o detine pe raza localitatii.Marti, dis-de-dimineata, tanarul a mers impreuna cu ... citeste toata stirea