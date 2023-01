Tanarul impuscat in spate in timpul urmaririi de la Moldovita a murit in spital

Tanarul de 21 de ani din Vatra Moldovitei, Florin Negura, care a fost impuscat in spate, sambata, in timpul unei urmariri la Moldovita, a murit in spital.Purtatorul de cuvant al SJU Suceava, dr. Dan Teodorovici, a confirmat, ieri, ca tanarul a decedat."Din pacate, in ciuda eforturilor medicilor, pacientul impuscat a decedat" a declarat dr. Dan Teodorovici.Starea de sanatate a acestuia s-a degradat pe parcursul investigatiilor, fiind necesara o interventie chirurgicala de urgenta, dar ... citeste toata stirea