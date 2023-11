> El este obligat sa nu paraseasca localitatea de domiciliuTanarul de 20 de ani care a fost retinut in arest, duminica, dupa ce a fost urmarit pe mai multi kilometri de politie si oprit cu focuri de arma, a fost plasat, luni, sub control judiciar.Potrivit Parchetului de pe langa Judecatoria Radauti, duminica, lucratorii de politie din cadrul Sectiei nr. 3 Politie Rurala Marginea s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca, in aceeasi zi, barbatul a condus, sub influenta bauturilor ... citeste toata stirea