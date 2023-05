Destinatia de ecoturism Tara Dornelor (jud. Suceava) s-a clasat pe locul al II-lea in competitia Destinatia Anului, la sectiunea Comori naturale. La aceeasi categorie, au urcat pe podium Tara Hategului-Retezat (jud. Hunedoara), care a castigat locul I, Tinutul Zimbrului (jud. Neamt), locul al III-lea si Eco-Maramures (jud. Maramures), care a primit premiul special - "Destinatii in ascensiune".Premiul a fost oferit in cadrul Galei "Destinatia Anului", care a avut loc pe data de 27 aprilie, la ... citeste toata stirea