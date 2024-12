In pitorescul parc "Arinis" din orasul Gura Humorului se va desfasura Targul de Craciun 2024, manifestare ce va debuta vineri, 6 decembrie a.c., cu incepere de la ora 17:00, cu un spectacol sutinut de Florin Sasarman. Un alt concert de colinde va avea loc pe 14 decembrie (ora 17:00), in interpretarea lui Marius Matache.Pe 20 decembrie, in parcul "Arinis", cu incepere de la ora 15:30, va sosi Caleasca lui Mos Craciun, insotita de Teatrul de papusi al Centrului Cultural "Podul Inalt" (ora 16: ... citește toată știrea