Targul de Craciun se deschide de Ziua Bucovinei

Targul de Craciun din Suceava isi deschide portile in acest an incepand cu data de 28 Noiembrie, urmand a fi la dispozitie pana pe 15 ianuarie, in Piata 22 Decembrie, Suceava, a informat municipalitatea."Va invitam cu mic, cu mare sa sarbatorim impreuna magia Craciunului la Targul de Craciun Suceava" a transmis Primaria Suceava.In Piata 22 Decembrie, vor fi amenajate 25 de casute in care puteti gasi produse gastronomice traditionale si bauturi calde, decoratiuni hand-made specifice ... citeste toata stirea