Targul de Pasti, editia 2024

Pe esplanada Casei de Cultura Suceava, in perioada 25 aprilie - 2 mai a.c., se desfasoara editia anuala a Targului de Pasti, manifestare organizata de Consiliul Judetean Suceava, prin Centrul Cultural "Bucovina", in parteneriat cu Primaria Municipiului Suceava.Se are in vedere promovarea si valorificarea ... citește toată știrea