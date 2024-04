Targul de Pasti, editia a XXIV-a

La Gura Humorului, marti, 23 aprilie a.c., de Sf. M. M. Gheorghe, se va desfasura se va desfasura Targul de Pasti ajuns la cea de-a XXIV-a editie, organizat in Piata "Stefan cel Mare", intre orele 8:00 si 16:00, in fata Catedralei "Nasterea Maicii Domnului" din localitate.Organizatorii ne-au transmis ca "targul se desfasoara in vederea stimularii mesterilor populari in producerea si valorificarea obiectelor mestesugaresti autentice, specifice zonelor etnografice din care provin, dar ... citește toată știrea