Consiliul Judetean Suceava, Centrul Cultural Bucovina (prin Centrul pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale), in parteneriat cu Primaria Municipiului Suceava si Produs in Bucovina, organizeaza in perioada 8 aprilie - 1 mai a.c., pe esplanada Casei de Cultura a Sindicatelor din Suceava, ... citeste toata stirea