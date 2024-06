Targul de Sanziene de la Suceava

In perioada 21 - 24 iunie a.c., pe esplanada Casei de Cultura a Sindicatelor Suceava se va desfasura "Targul de Sanziene", la care ni se anunta prezenta a 30 de mesteri populari din judet si din tara, reprezentand mestesuguri populare specifice romanesti. Mesterii invitati in cadrul evenimentului vor face demonstratii de maiestrie pe mestesuguri. "Ca si in anii trecuti, Targul de Sanziene va fi un targ viu, interactiv, organizat spre a evoca iarmarocul de altadata" au transmis organizatorii. ... citește toată știrea