Targul Marului

In perioada 29-30 octombrie, Primaria si Consiliul Local Falticeni, Asociatia "Produs in Bucovina" si Consiliul Judetean Suceava organizeaza editia a XVII-a a Targului Marului.Timp de doua zile, incepand de sambata, ora 10:00, strazile din jurul Pietei "Nada Florilor" din Falticeni se vor transforma in cel mai mare targ de fructe din Moldova. Aici vor expune pomicultori din zona Falticeni, furnizori de materiale si produse specifice pentru agricultura, producatori si procesatori de lapte si ... citeste toata stirea