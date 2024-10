"Targul Marului": traditie, inovatie si produse locale de calitate

> Pomicultori si producatori locali se vor reuni in centrul FalticeniuluiIn perioada 19-20 octombrie, in centrul municipiului Falticeni, va avea loc "Targul Marului", un eveniment de traditie ajuns la cea de-a XIX-a editie.Manifestarea este organizata de Primaria si Consiliul Local Falticeni, Asociatia "Produs in Bucovina" si Consiliul Judetean Suceava prin Centrul Cultural "Bucovina", in parteneriat cu Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale - Directia pentru Agricultura Judeteana ... citește toată știrea