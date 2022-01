Taxa de protectie ceruta comerciantilor din Pasul Palma

Un grup infractional specializat in fapte de santaj si infractiuni asociate a fost destructurat, sambata dupa-amiaza, de politistii din cadrul Politiei Municipiului Campulung Moldovenesc.Acestia, impreuna cu politistii din cadrul Brigazii pentru Operatiuni Speciale Suceava, aflandu-se in documentarea activitatii infractionale in cadrul unui dosar penal privind fapte de santaj, au exploatat, sambata dupa-amiaza, un moment operativ si au realizat un flagrant pe raza comunei Vatra Moldovitei, ... citeste toata stirea