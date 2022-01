Taxa de protectie ceruta comerciantilor din pasul Palma. Ce pateau cei care nu plateau

Politistii din Campulung Moldovenesc, judetul Suceava, anunta ca au destructurat un grup infractional specializat in fapte de santaj si infractiuni asociate. Faptasii le cereau taxe de protectie comerciantilor care vand diferite produse in pasul Palma. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Suceava, Ionut Epureanu, faptele au fost comise in perioada 2021-2022.Suspectii le cereau bani comerciantilor din pasul turistic Palma-Sucevita, pe motiv ca acestia si-ar fi ... citeste toata stirea