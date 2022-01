Taxa de protectie ceruta comerciantilor din Pasul Palma - doi barbati, retinuti de politisti

Politistii suceveni au destructurat un grup infractional specializat in fapte de santaj si infractiuni asociate, iar doua persoane au fost retinute in urma unui flagrant realizat in comuna Vatra Moldovitei, a informat, duminica, purtatorul de cuvant al IPJ Suceava, Ionut Epureanu.Potrivit sursei citate, politisti din municipiul Campulung Moldovenesc, impreuna cu politistii Brigazii pentru Operatiuni Speciale Suceava, aflandu-se in documentarea activitatii infractionale in cadrul unui dosar ... citeste toata stirea