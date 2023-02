Taximetrist sucevean lovit de un client dupa neintelegeri privind plata cursei

Un taximetrist sucevean a sesizat, joi seara, la ora 22:42 Politia Municipiului Suceava reclamand ca a fost lovit de un client.Echipajul de politie care s-a deplasat la fata locului a discutat cu taximetristul care a spus ca a transportat un client sub influenta bauturilor alcoolice pe care l-a luat din comuna Scheia pina pe str. Emil Cioran din Suceava si cand a ajuns in dreptului imobilului unde acesta locuieste, in urma unor neintelegeri privind plata cursei, a fost lovit de acesta cu palma ... citeste toata stirea