Teatrul Municipal "Matei Visniec" Suceava se pregateste sa sarbatoreasca 8 ani de existenta, marcand aniversarea cu evenimente culturale deosebite in zilele de 23 si 24 septembrie.Fondat in 2015, teatrul a devenit un punct de referinta pentru comunitatea locala, aducand in atentie productii teatrale captivante si proiecte inovatoare.Aflam ca evenimentul aniversar va incepe sambata, 23 septembrie, intre orele 10:00 si 14:00, cu un proiect cultural impresionant in VR360, intitulat "Micul print". ... citeste toata stirea