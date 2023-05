Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a adoptat, marti, o hotarare prin care stabileste masuri pentru gestionarea eficienta a zonei adiacente canalului care deserveste trei CHEMP-uri (centrale hidroelectrice de mica putere - n.red.) din comuna Bilca, aflate in administrarea SC Electromagnetica SA Bucuresti.Astfel, CJSU Suceava a decis dispunerea de catre operatorul economic, in termen de 30 de zile de la aprobarea hotararii, a unor masuri de punere in siguranta a canalului care ... citeste toata stirea