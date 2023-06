> Vicepresedintele CJ Vasile Tofan: Se fac verificari la toate instalatiile automatizate si va fi inaugurat in luna iulieTerminalul 2 al Aeroportului Suceava a fost finalizat, iar in prezent se mai fac reglaje si verificari la instalatiile automatizate.Vicepresedintele Consiliului Judetean Suceava Vasile Tofan ne-a declarat ca noul terminal este finalizat. "Practic e gata. Mai sunt de facut cateva reglaje, finisaje. In proportie de 99% e gata" a spus vicepresedintele CJ Suceava. El a aratat ... citeste toata stirea