Consiliul Judetean Suceava a aprobat, joi, cresterea valorii investitiei la Terminalul 2 al Aeroportului Suceava cu 770.000 de lei, in special pentru lucrari care nu fusesera prevazute initial in proiect intrucat s-a modificat legislatia intre timp.Presedintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a spus ca in mai putin de doua luni se va finaliza investitia."Intram in linie dreapta cu terminalul de la aeroport. Mai e o luna si ceva pentru finalizare. M-as fi bucurat sa fie si mai repede" a spus ... citeste toata stirea