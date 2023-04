Institutul Regional de Oncologie (IRO) Iasi, in parteneriat cu Institutia Prefectului - judetul Suceava, a anuntat ca in data de 27 aprilie, de la ora 10:30, pe esplanada Casei Culturii din Suceava, va prezenta unitatile mobile de screening de cancer mamar si de cancer de col uterin, fiind efectuate si testari gratuite.Potrivit IRO Iasi, in 27 aprilie va fi prezentata Unitatea mobila de screening de cancer de col uterin cu care se efectueaza testari gratuite in cadrul proiectului -"ONCOPREV - ... citeste toata stirea