Testari gratuite pentru prevenirea cancerului de col uterin

Femeile din zona Falticeni se vor putea testa gratuit pentru prevenirea cancerului de col uterin, vineri, 8 aprilie, in cadrul proiectului "ONCOPREV - Fii responsabila de sanatatea ta! Preventie, depistare, diagnostic si tratament precoce al cancerului de col uterin", derulat de Institutul Regional de Oncologie Iasi in judetele din nord estul tarii, impreuna cu Fundatia Enable Romania.Echipa medicala ajunge in data de 8 aprilie a.c. cu unitatea mobila de screening, dotata cu aparatura si ... citeste toata stirea