The Motans, Andra, Inna si Alexandra Cuza vor concerta de Zilele Sucevei

> Primaria a programat si un foc de artificiiConsiliul Local Suceava a supus aprobarii, ieri, alocarea sumei de 500.000 de lei pentru organizarea Zilelor Sucevei in perioada 24-26 iunie.Potrivit programului, in 24 iunie, se va organiza un concert de muzica populara, incepand cu ora 16:00. Spectacolul va avea loc pe esplanada Casei de Cultura.Tot la 24 iunie se va organiza, in colaborare cu Arhiepiscopia Sucevei si Radautilor, "Seara valorilor sucevene" eveniment care va avea loc incepand ... citeste toata stirea