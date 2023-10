> "Pana miercuri va fi asigurata furnizarea caldurii in tot orasul" a precizat Ion Lungu, primarul SuceveiSocietatea comerciala Thermonet Suceava informeaza ca, in vederea pregatirii sistemului centralizat pentru furnizarea incalzirii in sezonul rece, si tinand cont de scaderea temperaturilor exterioare din ultimele zile, incepand de ieri, 9 octombrie 2023, se procedeaza la efectuarea probelor de presiune "la cald" a instalatiilor interioare ale blocurilor. Conform unui comunicat al Thermonet ... citeste toata stirea