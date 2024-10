Thermonet face probe pentru incalzirea locuintelor racordate la sistemul centralizat

> Inceperea perioadei de incalzire pentru consumatorii de tip urban are loc dupa inregistrarea, timp de 3 zile consecutiv, intre orele 20.00 si 6.00, a unor valori medii zilnice ale temperaturii aerului exterior de +100 C sau mai miciIncepand de astazi, societatea comerciala Thermonet Suceava procedeaza la efectuarea probelor de presiune la rece si la cald in instalatiile de incalzire din reteaua secundara, inclusiv in cele interioare ale blocurilor de locuinte. Procedurile au ca obiectiv ... citește toată știrea