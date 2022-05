Tigari de contrabanda de aproape 200.000 de lei, gasite de politistii de frontiera intr-un autoturism abandonat

Politistii de frontiera suceveni au descoperit si confiscat aproximativ 20.000 pachete de tigari de provenienta duty free, in valoare de peste 226.000 lei, iar un autoturism folosit la activitatea infractionala a fost indisponibilizat in vederea continuarii cercetarilor.Potrivit Politiei de Frontiera Suceava, in cursul zilei de joi, politisti de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Brodina, in cooperare cu Serviciul Teritorial al Politiei de Frontiera Suceava si lucratori din ... citeste toata stirea