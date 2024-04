Tigari de contrabanda de aproape 300.000 de lei, depistate la Falcau

Politistii de frontiera suceveni au descoperit aproximativ 25.000 pachete de tigari de provenienta extracomunitara intr-un microbuz, in localitatea Falcau. Tigarile, in valoare de 290.000 lei, erau destinate sa ajunga pe piata neagra de desfacere din zona.Potrivit Politiei de Frontiera Suceava, in cursul noptii de joi spre vineri, politistii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Suceava si SPF Vicovu de Sus au desfasurat o actiune pe linia combaterii ... citește toată știrea