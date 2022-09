Timpul de asteptare pentru proba de traseu la examenul pentru permis s-a dublat

> Prefectul spune ca, in scurt timp, Serviciul Permise va avea trei noi examinatoriServiciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Suceava va beneficia in scurt timp de aportul a trei noi lucratori, un ofiter si doi agenti de politie, a anuntat, luni, Prefectura Suceava.Potrivit sursei citate, directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor a scos la concurs - in vederea ocuparii prin incadrare directa din sursa externa a persoanelor ... citeste toata stirea