Tineri romi din judetul Suceava au participat la o sesiune de instruire pentru cresterea participarii active in comunitatile din care provin

Asociatia Tinerilor Misto - RYMA, in parteneriat cu Asociatia Institutul Bucovina, Centrul Regional de Resurse pentru Organizatii Neguvernamentale Suceava - CENRES si EduMax - Centru de Dezvoltare Personala si Profesionala, a organizat, in perioada 20 - 22 octombrie, o sesiune de instruire pentru tinerii romi, in localitatea Vama din judetul Suceava. Actiunile s-au desfasurat in cadrul proiectului "Tineri romi pentru o comunitate cu initiativa - Roma Civic", cofinantat de Consiliul Judetean ... citeste toata stirea