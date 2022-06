Tinta finala este cresterea calitatii vietii sucevenilor

Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anuntat ca luni urma sa participe, la Centrul de Afaceri BluePoint din Bruxelles, la evenimentul de lansare a Misiunii pentru "100 de orase inteligente si neutre climatic pana in anul 2030"."Voi participa la acest eveniment si sunt nerabdator sa aflam foaia de parcurs in perioada urmatoare" a spus primarul.El a subliniat ca angajamentele ce vor fi asumate in contractul privind orasele climatice vor permite ca municipiul Suceava sa colaboreze cu Uniunea ... citeste toata stirea