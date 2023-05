"Tinutul Manastirilor din Bucovina" este marele castigator al premiului "Destinatia Anului 2023 in Romania" in cadrul galei care s-a desfasurat joi seara la Palatul Culturii din Iasi, a anuntat vicepresedintele CJ Suceava, Niculai Barba, responsabil pentru domeniul turismului, cel care a si ridicat premiul oferit in cadrul celui mai amplu proiect de promovare turistica din Romania.Niculai Barba a spus ca acest premiu a fost castigat in urma nominalizarilor primite din partea publicului, unui ... citeste toata stirea