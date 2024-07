Titularii de carnete TIR care folosesc aplicatia TIR-EPD au prioritate la vamile Albita si Siret

Titularii de carnete TIR care folosesc aplicatia TIR-EPD vor avea prioritate la birourile vamale de frontiera Albita si Siret, a anuntat, vineri, Autoritatea Vamala Romana."Intelegem implicatiile timpilor de asteptare la frontiera asupra activitatii transportatorilor rutieri, de aceea am fost si suntem in permanenta deschisi pentru un dialog constructiv in acest sens. Ca urmare a discutiilor de azi (vineri, 28 iunie - n.red.), am stabilit ca incepand cu data de 1 august 2024, in cadrul unui ... citește toată știrea