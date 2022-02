"Toata lumea sa dam o mana de ajutor, sa nu-i lasam in strada"

Primarul orasului Siret, Adrian Popoiu, a declarat, vineri, ca nu si-a putut imagina ca se va ajunge in actuala situatie din Ucraina... "Nu am anticipat asa ceva" a spus Popoiu. El a aratat ca era emotionat de solidaritatea romanilor care vin in punctul de frontiera de la Siret si ii sprijina pe ucrainenii care pleaca din tara lor. Popoiu a mai aratat ca primul val era format din persoane care locuiesc in apropierea granitei, anticipand ca in zilele urmatoare se asteapta sa vina si ucraineni ... citeste toata stirea