Toate cele sase victime vor fi transportate la spital, acestea fiind constiente si cooperante, precizeaza sursa citata.

Sapte persoane au fost implicate intr-un accident rutier produs duminica dupa amiaza in judetul Suceava, unde doua autoturisme s-au ciocnit violent. In urma impactului ambele au fost proiectate in afara partii carosabile, iar unul dintre acestea s-a rasturnat.Evenimentul rutier a avut loc duminica, pe raza localitatii Fantana Mare, din judetul Suceava. Doua autoturisme s-au ciocnit frontal. In urma coliziunii, ambele au fost proiectate in afara soselei iar unul dintre el s-a rasturnat pe ... citește toată știrea