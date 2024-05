Toate muzeele din Falticeni participa, pe 18 mai, la "Noaptea muzeelor 2024"

"Noaptea muzeelor" a devenit, in ultimele doua decenii, una dintre cele mai puternice marci culturale si un adevarat fenomen social in Romania, atragand cifre de audienta impresionante, in jurul valorii de un milion de persoane in toata tara.Ajunsa la cea de-a XX-a editie, "Noaptea muzeelor" se va desfasura in Romania pe intreg parcursul zilei de 18 mai, pana tarziu in noapte, alaturi de alte tari europene. Organizatorii promit o experienta culturala memorabila pentru toti vizitatorii."Ne ... citește toată știrea