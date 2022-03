Traficantii de tigari s-au reprofilat. Au devenit calauze pentru ucrainenii care fug din tara ca sa scape de incorporare

De la inceputul izbucnirii razboiului ruso-ucrainean pana in prezent, 60 de barbati ucraineni au fost depistati pe raza judetului Suceava dupa ce au trecut frontiera in mod fraudulos. Purtatorul de cuvant al Politiei de Frontiera, comisar-sef Ilie Poroh, a declarat ca in ultimele 12 zile, nu mai putin de 60 de ucraineni au fost prinsi pe raza judetului Suceava, dupa ce au trecut frontiera in mod fraudulos.Ilie Poroh a explicat ca respectivii au varste cuprinse intre 18 si 60 de ani si ca au ... citeste toata stirea